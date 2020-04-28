Правительство Испании разрешило футболистам тренироваться с 4 мая

Премьер-министр Испаниивыступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что профессиональные футболисты смогут возобновить тренировки 4 мая, сообщает AS.

«Профессиональные спортсмены смогут тренироваться индивидуально, начиная с 4 мая. В спортивной сфере предусматривается открытие высокопроизводительных центров с усиленными мерами гигиены и защиты, а также разрешена средняя подготовка в профессиональных лигах в рамках первого этапа плана», — заявил Санчес.

Планируется, что к 4 мая футболисты пройдут медосмотр и начнут индивидуальные занятия. Групповые тренировки должны начаться 18 мая, но группы будут состоять всего из шести игроков.

Полноценные тренировки возобновятся к 1 июня, а уже 5 июня должен продолжиться сезон в чемпионате Испании при закрытых трибунах. Впрочем, если того потребует ситуация, Примера может возобновиться и 12 июня. 0