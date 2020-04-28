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    Лига 1 рассматривает три варианта распределения мест

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    Французская Лига 1 выбирает между тремя вариантами распределения еврокубковых мест по итогам сезона 2019/20, который был досрочно завершен.

    Лига 1 была завершена досрочно
    Лига 1 была завершена досрочно

    При первом сценарии будет учитываться показатель количества очков набранных за матч. В таком случае, первые шесть мест займут ПСЖ, «Марсель», «Ренн», «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Вылетят «Ним», «Амьен» и «Тулуза».

    Календарь и таблица Лиги 1

    Второй вариант — посчитать очки по итогам первого круга, который был завершен в 19-м туре. Тогда первые шесть мест займут ПСЖ, «Марсель», «Ренн», «Лилль», «Лион» и «Монпелье», а вылетят «Ним», «Амьен» и «Тулуза».

    В третьем случае будет учитываться нынешнее положение команд в таблице. 0

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