Лига 1 рассматривает три варианта распределения мест

Французскаявыбирает между тремя вариантами распределения еврокубковых мест по итогам сезона 2019/20, который был досрочно завершен

При первом сценарии будет учитываться показатель количества очков набранных за матч. В таком случае, первые шесть мест займут ПСЖ, «Марсель», «Ренн», «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Вылетят «Ним», «Амьен» и «Тулуза».

Календарь и таблица Лиги 1

Второй вариант — посчитать очки по итогам первого круга, который был завершен в 19-м туре. Тогда первые шесть мест займут ПСЖ, «Марсель», «Ренн», «Лилль», «Лион» и «Монпелье», а вылетят «Ним», «Амьен» и «Тулуза».

В третьем случае будет учитываться нынешнее положение команд в таблице. 0