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    Генсек РФС: Если чемпионат не возобновят, «Зенит» признаем чемпионом

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    Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев не исключает варианта с досрочным окончанием сезона. В таком случае «Зенит» объявят чемпионом.

    Малком
    Малком

    «Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдёт с 18 командами. Если "Ротор" и "Химки" пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

    "Зенит" объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придётся отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путёвка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдёт команде, которая займёт четвёртое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства», — приводит слова Алаева «Спорт Экспресс». 0

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