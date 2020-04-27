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    Алаев: Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ

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    В РФС не намерены возобновлять ФНЛ и ПФЛ. Об этом в интервью «Спорт Экспресс» сказал генеральный секретарь организации Александр Алаев.

    «Ротор» — «Нефтехимик»
    «Ротор» — «Нефтехимик»

    «В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным», — заявил Алаев.

    Сейчас в ФНЛ лидирует «Ротор», набравший 56 очков. Следом идут «Химки» и «Чертаново», которые имеют на два пункта меньше. 0

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