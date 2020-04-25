Ван дер Сар: Жаль, что теперь чемпиона не будет вовсе

Генеральный директорвысказался после решения Королевкой федерации футбола Нидерландов завершить сезон досрочно.

«Конечно, футболисты хотят стать чемпионами на футбольном поле, однако мы лидировали на протяжении всего сезона. Жаль, теперь чемпиона не будет вовсе. Впрочем, учитывая все обстоятельства, решение лиги достаточно очевидно — сейчас есть масса других, более серьёзных проблем, чем футбол. Как бы то ни было, у футболистов всегда есть амбиции победить», — приводит слова функционера пресс-служба клуба.

«Аякс» был на первом месте в момент остановки турнира. При этом конкуренцию ему составлял «АЗ Алкмар». Руководство чемпионата приняло решение не объявлять чемпиона, а также не исключать аутсайдеров из высшего дивизиона. 0