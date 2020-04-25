Депай не принял ни одного предложения «Лиона» о новом контракте

Президент «Лиона»рассказал о переговорах по поводу продления контракта с нападающим

«Мы ежедневно над этим работаем, часто обмениваясь мнением по тем или иным вопросам с Мемфисом. Руди Гарсия и Жуниньо тоже включены в процесс. Мы сделали уже несколько предложений, но он до сих пор не ответил ни на одно из них.

Он ждет возможности вернуться на поле. Также он много думает о матчах за сборную Нидерландов.

Пока мы не пришли к соглашению, но нет поводов говорить о конфликте. Мы продолжаем дискуссии с ним, а также с его агентами.

С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы продлить контракт», — приводит слова Ола официальный сайт клуба.

Нынешнее соглашение игрока сборной Нидерландов рассчитано до июня 2021 года. 0