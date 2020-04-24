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    FourFourTwo назвал лучшего футболиста за последние 25 лет

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    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список лучших игроков за последние 25 лет по версии издания FourFourTwo.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Второе место в рейтинге занял португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за итальянский «Ювентус», третьим стал француз Зинедин Зидан, завершивший карьеру в 2006 году, а ныне возглавляющий мадридский «Реал».

    В пятерку также вошли бывшие форварды сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо.

    Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

    1. Лионель Месси
    2. Криштиану Роналду
    3. Зинедин Зидан
    4. Роналдо
    5. Роналдиньо
    6. Тьерри Анри
    7. Хави Эрнандес
    8. Андрес Иньеста
    9. Паоло Мальдини
    10. Роберто Баджо
    11. Ривалдо
    12. Фабио Каннаваро
    13. Райан Гиггз
    14. Кака
    15. Уэйн Руни
    16. Луиш Фигу
    17. Габриэль Батистута
    18. Эрик Кантона
    19. Лука Модрич
    20. Серхио Бускетс
    21. Рауль Гонсалес
    22. Пол Скоулз
    23. Ромарио
    24. Серхио Рамос
    25. Джанлуиджи Буффон. 0

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