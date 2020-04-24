Медведев назвал выплаты УЕФА «хорошей помощью»

Генеральный директор «Зенита»поделился мнением о выплатах УЕФА.

Ранее исполком УЕФА решил незамедлительно произвести выплаты, полагающиеся клубам за вклад в соревнования организации среди национальных сборных.

«Это хорошая помощь для нас. УЕФА учитывает сложную ситуацию, когда нет доходов от проведения игр.

Я считаю, что это очень правильное и благородное решение. Это стандартная процедура, которая применяется к клубам, делегировавшим своих футболистов на соревнования, проводимые под эгидой УЕФА и ФИФА.

Сейчас делают расчеты. У нас как правило много игроков уезжают, и не только в сборную России. В данном случае будут выплаты УЕФА за Лигу наций и отборочный турнир на чемпионат Европы», — цитирует Медведева ТАСС. 0