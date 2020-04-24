Латвийские клубы выступили против режима самоизоляции

Высшая футбольная лига Латвии в сотрудничестве со своими клубами опубликовала видео протеста, в котором игроки и тренеры выражают желание работать во время пандемии коронавируса Covid-19, сообщают латвийские СМИ.

В съемке видеоролика принимали участие футболисты сборной Латвии Эрик Пунцулс, Виталий Ягодинский, Райвис Юрковскис, Мартиньш Кигурс и Роберт Савальниекс, бывшие игроки сборной Денис Иванов, Гинт Фрейманис и Марис Верпаковскис, тренеры, а также местные представители лиги и легионеры.

Футболисты и тренеры в своем протесте отметили, что представители других профессий могут работать во время пандемии, а футбольным командам это запрещено. Главный тренер футбольного клуба «Метта» Андрис Рихертс заявил: «Моя работа сейчас простаивает, однако ответственные за это так не считают».

Примечательно, что из всех клубов высшей лиги страны только «Вентспилс» и юрмальский «Спартак» получили пособия по простою. «Метте», как и ряду других клубов, в этом было отказано. 0