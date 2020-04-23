УПЛ уже разработала календарь для завершения этого сезона

Исполнительный директор УПЛзаявил, что руководство лиги уже подготовило график возобновления сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Да, у нас уже есть готовый календарь. Мы знаем, как будут проходить матчи и уже официально проинформировали клубы о том, что все участники лиги получат минимум две недели на подготовку к первой игре возобновленного чемпионата.

Нужно как минимум полтора месяца на проведение этих оставшихся туров. Кубок также учтен. Еще есть некоторые туры, которые будут проводиться по схеме среда-выходные-среда», — приводит слова функционера Футбол News.

Сезон в УПЛ был прерван из-за угрозы распространения коронавируса. Накануне в Украине официально продлили карантин до 11 мая. 0