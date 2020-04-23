Пирло: Хочу сразу стать тренером взрослой команды

Бывший полузащитник сборной Италиизаявил, что хочет сразу стать тренером взрослой команды, а не начинать с молодежной.

«Я предпочел бы работать со взрослыми составами, нежели с молодежными. Мне нужна четкая цель, хочу чувствовать адреналин игры, ответственность за победу или поражение. Я не думаю, что молодежные команды это мне дадут. Мне это не будет интересно. Я бы хотел начать тренерскую карьеру со взрослых команд.

Конте и Аллегри многому меня научили. Не думаю, что сегодня может существовать тренер, который все контролирует. Аллегри много работал, но давал не так много строгих тактических указаний. Я захотел стать тренером, когда выслушал установку на игру от Конте. У него уходило на это минут 40. Тогда я и подумал, что тоже хочу этим заниматься», — цитирует Пирло Football Italia.

Завершивший карьеру в 2018 году Пирло на протяжении всей карьеры выступал за такие клубы как «Милан», «Ювентус», «Интер», «Брешия», «Реджина» и «Нью-Йорк Сити». 0