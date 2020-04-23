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    Защитник «Лиона»: Неймар не лидер

    Футбол Футбол Франции Лион ПСЖ Сборная Бразилии
    Защитник «Лиона» Рафаэль да Силва заявил, что Неймар является важным игрок для сборной Бразилии, но уверен, что ему не хватает лидерских качеств.

    Неймар
    Неймар

    «Нам нужен Неймар, в этом нет никаких сомнений. Очень нужен. Но он должен стать лучше вне поля. Это имеет значение для футболиста.

    Неймар не лидер. Это не о нем. Хотя когда он набирает форму, то является лучшим игроком в мире.

    Я знаю его, мы играли вместе — и я могу сказать, что Неймар с трудом воспринимает наставления. Это правда, но часто люди не хотят слушать правду. Им нужно, чтобы им говорили: "Ты хороший, ты волшебный" и другие приятные слова, но жизнь устроена не так.

    Неймар должен научиться слушать, и если он это сделает, остановить сборную Бразилию будет очень тяжело», — передает слова Рафаэля ESPN. 0

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