Четыре игрока «Арсенала» нарушили режим самоизоляции

Футболисты лондонского «Арсенала»нарушили режим самоизоляции, сообщает SkySports.

Пепе был замечен играющим с друзьями в футбол на улице в Северном Лондоне, Джака и Луис встретились в парке в Саутгейте, а Ляказетт был сфотографирован, когда общался вне дома с мойщиком машины.

Руководство клуба связалось с игроками по поводу нарушения карантина и вынесло им строгий выговор.

Ранее игроки «Тоттенхэма» Серж Орье и Мусса Сиссоко извинились после того, как выложили видео совместной тренировки в Instagram.

Чемпионат Англии был прерван из-за пандемии коронавируса в марте на неопределенный срок. 0