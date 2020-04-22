Юран: Для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой

Бывший форвард московского «Спартака»считает, что в России незаслуженно уделяют огромное внимание итальянцу

Каррера тренировал красно-белых с 2016 по 2018 год и выиграл с командой чемпионат России и Суперкубок страны. Итальянец помог «Спартаку» завоевать золотые медали первенства впервые за 16 лет.

«Для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популизируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих.

Он что? Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал "Барселону" или сборную Италии?

Да, показал один хороший сезон в "Спартаке", взял чемпионство и все. А что было дальше? Его уволили из команды.

Одно дело Олег Романцев, который принес огромное количество побед красно-белым, да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили — нет.

Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене — вопросов бы не было.

Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него», — цитирует Юрана «Советский Спорт». 0