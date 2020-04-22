КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданКарантин — шанс для «Реала». Команду Зидана ждет очередная перестройка?
  • 16:32
    • Госкорпорация ВЭБ стала основным владельцем ЦСКА
  • 19:33
    • УЕФА установил 31 июля крайним сроком завершения национальных чемпионатов
  • 19:16
    • Хавбек «Зенита» перейдет в «Рубин»
  • 18:22
    • Федерер и Надаль призвали объединить ATP и WTA
  • 17:34
    • Семак ждет возвращения Кокорина в «Зенит»
    Все новости спорта

    Юран: Для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший форвард московского «Спартака» Сергей Юран считает, что в России незаслуженно уделяют огромное внимание итальянцу Массимо Каррере.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера

    Каррера тренировал красно-белых с 2016 по 2018 год и выиграл с командой чемпионат России и Суперкубок страны. Итальянец помог «Спартаку» завоевать золотые медали первенства впервые за 16 лет.

    «Для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популизируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих.

    Он что? Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал "Барселону" или сборную Италии?

    Да, показал один хороший сезон в "Спартаке", взял чемпионство и все. А что было дальше? Его уволили из команды.

    Одно дело Олег Романцев, который принес огромное количество побед красно-белым, да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили — нет.

    Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене — вопросов бы не было.

    Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него», — цитирует Юрана «Советский Спорт». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавируса
  • Вчера в 23:40
    •
  • Прогноз
  • «Ферретти» — «Халапа»
  • 1.57
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Худжанд» продолжит традицию?
  • «Куктош» — «Худжанд». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Ферретти» — «Халапа»: голов будет мало?
  • «Ферретти» — «Халапа». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • «Дирианген» все решит еще в основное время?
  • «Дирианген» — «Ювентус Манагуа». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фанаты «Атлетико» Футбол «Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавирусаКоманды провели матч в Ливерпуле всего за несколько дней до введения карантина Вчера в 23:400
  • 14:57
    • Кучук возглавил минское «Динамо»
  • 14:31
    • Алонсо хочет заменить Феттеля в «Феррари»
  • 14:13
    • ПСЖ поборется за полузащитника «Интера»
    Деннис Бергкамп и Арсен Венгер Футбол Красиво, но бесполезно. В 2001-м «Арсенал» переиграл «Юве», а Бергкамп сделал крутейший ассист в истории ЛЧВ сезоне 2001/2002 на групповой стадии Лиги чемпионов между собой сразились «Арсенал» и «Ювентус» Вчера в 18:070
  • Экспресс дня

  • Сравняет ли «Тайвань Бир» счет в финальной серии?
  • 1.50
    •
  • 19:03
    • Халк выразил желание вернуться в «Порту»
  • 18:52
    • Драчев — о тренерском штабе Польховского: Предлагаю ждать новых «выдающихся» успехов
  • 18:33
    • Юран: Для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой
    Идрисса Гейе Футбол Успех ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от этого новичкаСможет ли клуб выиграть главный еврокубок? Вчера в 04:200
  • 11:03
    • Мане из-за Клоппа хочет перейти в «Реал»
  • 18:03
    • Лучший снайпер «Автомобилиста» продлил контракт с клубом
  • 17:51
    • Тарасов рассказал об интересе со стороны Карреры
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.01
  • Прогноз на матч BOOM Esports — RED Canids
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч GenG — 100 Thieves
  • Прочие
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Дирианген — Ювентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Ферретти — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.50
  • Ординар дня 23 апреля
  • Завтра в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Минск
  • Футбол
  • Послезавтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие