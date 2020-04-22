Евсеев готов возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Уфы»заявил, что готов возглавить в будущем «Локомотив» и сборную России.

«Тренировать собираюсь по возможности как можно дольше. Цели как таковой нет. Тренировать и показывать с командой хорошие результаты. Возглавить "Локомотив"? Если туда позовут, соберемся.

Согласился бы на работу в сборной России? Если появится такая возможность, тогда и будем разговаривать. Я живу сегодняшним днем.

На каком месте хотим завершить чемпионат? Как будем заслуживать. Хотелось бы зацепиться за восьмерку, нам это под силам», — сказал Евсеев «Матч ТВ».

Напомним, Евсеев играл за «Локомотив» с 2000 по 2006 год. В качестве футболиста он шесть раз стал чемпионом России. 0