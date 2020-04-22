«Кристал Пэлас» претендует на звание старейшего футбольного клуба мира

Английскийна своем сайте сообщил, что хочет, чтобы его признали старейшим футбольным клубом в мире, который до сих пор играет в профессиональный футбол.

Как отмечается, была обнаружена прямая связь «Кристал Пэлас» с командой, созданной в 1861 году, которая была членом-учредителем Футбольной ассоциации Англии (FA).

Новое исследование установило, что «Кристал Пэлас», который, как считают даже его собственные болельщики, был основан в 1905 году, может претендовать на связь с футбольной командой «Кристал Пэлас» 1861 года. Эта команда сыграла свой первый матч в марте 1862 года.

Самыми старыми клубами сейчас считаются «Шеффилд» (1857) и «Ноттс Каунти» (1862). Поскольку «Шеффилд» в данный момент утратил профессиональный статус, самым старым клубом остается «Ноттс Каунти». Если информация подтвердится, то «Пэлас» заберет этот статус себе и получит возможность отпраздновать в 2021 году 160-летие клуба. 0