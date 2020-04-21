Луческу: «Шахтер» мог подписать Буффона в 2013 году

Бывший тренерпризнался, что в 2013 году клуб мог подписать легенду

«Могу подтвердить это. Я приехал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с вратарской позицией, поэтому подумали о Буффоне. Считали, что может быть подходящим игроком для нас.

Мы никого не боялись, играли наравне с крупными европейскими командами. Я всегда уважал его, но, к сожалению, не смогли его купить, потому что он и дальше мечтал о кубке Лиги чемпионов. Спустя семь лет он все еще на месте. Думаю, он может играть до 45 лет», — цитирует Луческу TuttoJuve.

Отметим, что 42-летний Буффон близок к тому, чтобы продлить соглашение с Ювентусом. 0