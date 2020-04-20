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    Федун: С финансовой точки зрения трансфер Шюррле — это провал

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение клуба не выкупать хавбека Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не выкупит Шюррле. Затем стало известно, что игрок уже не вернется в Россию.

    «Почему у Шюррле не получилось в "Спартаке"? Ну... У кого-то получается, а кого-то — нет. Ему просто не повезло.

    Начал хорошо, потом получил одну травму, вторую травму, заболел... Так, к сожалению, бывает. К несчастью... Но он доказал, что качественный футболист.

    С финансовой точки зрения — провал трансферной политики. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск.

    Как я сказал выше, у кого-то получается, а у кого-то нет», — сказал Федун «Спорт-Экспрессу».

    Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды летом 2019 года. В 18 матчах за красно-белых немецкий хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. 0

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