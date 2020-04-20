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    Владелец «Брайтона»: Клубы АПЛ не должны быть понижены в классе, если сезон не будет доигран

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    Владелец «Брайтона» Тони Блум считает, что клубы АПЛ не должны вылететь в Чемпионшип, если сезон Премьер-лиги, приостановленный из-за коронавируса, не будет доигран.

    Тони Блум
    Тони Блум

    «Будет очень сложно понизить кого-либо в классе, особенно в АПЛ, если сезон не будет доигран», — заявил Блум ВВС.

    Также бизнесмен поделился мыслями о будущем трансферного рынка.

    «Не думаю, что рынок будет таким же активным, как в предыдущие сезоны. Общая сумма трансферов по сравнению с прошлыми периодами будет совсем небольшой.

    Фактическая стоимость игроков всех команд понизилась. Не сомнений, что, продавая игрока в это трансферное окно с желанием выручить 15 миллионов фунтов, ты получишь меньше», — сказал Блум.

    Ожидается, что руководство европейского футбола УЕФА подтвердит, что лигам будет разрешено досрочно завершить сезоны, когда он соберется в четверг, 23 апреля, хотя подобные решения уже были приняты в некоторых дивизионах. 0

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