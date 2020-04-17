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    Итальянские клубы рассчитывают вернуться к тренировкам 4 мая

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    Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, когда команды серии А смогут вернуться к тренировкам.

    Итальянские клубы рассчитывают вернуться к тренировкам 4 мая
    Итальянские клубы рассчитывают вернуться к тренировкам 4 мая

    «Следующие несколько недель будут иметь основополагающее значение для понимания ситуации в сфере здравоохранения и, следовательно, как и когда мы сможем вернуться к занятиям спортом на всех уровнях.

    Мы надеемся как можно скорее подтвердить дату возвращения тренировок 4 мая. Я надеюсь, что мы можем придерживаться этой даты, даже если это только для занятий без зрителей», — цитирует министра Football Italia.

    Сообщается, что если клубы начнут тренировки 4 мая, то чемпионат возобновится 31 мая. 0

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