Итальянские клубы рассчитывают вернуться к тренировкам 4 мая

Министр спорта Италиирассказал, когда команды серии А смогут вернуться к тренировкам.

«Следующие несколько недель будут иметь основополагающее значение для понимания ситуации в сфере здравоохранения и, следовательно, как и когда мы сможем вернуться к занятиям спортом на всех уровнях.

Мы надеемся как можно скорее подтвердить дату возвращения тренировок 4 мая. Я надеюсь, что мы можем придерживаться этой даты, даже если это только для занятий без зрителей», — цитирует министра Football Italia.

Сообщается, что если клубы начнут тренировки 4 мая, то чемпионат возобновится 31 мая. 0