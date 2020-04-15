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    Головин не выходит из дома даже после двух недель обязательного карантина

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как проводит время и чем занимается.

    Александр Головин
    Александр Головин

    Ранее футболист вернулся в Россию, где был обязан провести две недели на карантине.

    «Две недели обязательного карантина, которые положены всем, кто приезжал в Россию из других стран, уже прошли, но я все равно практически не выхожу из дома.

    Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, что сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется.

    Как провожу время? Ничего особенного: компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими. Думаю, сейчас все примерно одинаково проводят свободное время. Естественно, стараюсь поддерживать форму в домашних условиях.

    Каждый футболист "Монако" получил довольно обширную программу занятий. Надеюсь, через какое-то время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, пока же работаю в соответствии с этим планом», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс». 0

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