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    Хавбек «Ман Сити»: Тут и говорить не о чем — «Ливерпуль» заслужил титул

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что чемпионский титул должен достаться «Ливерпулю», даже если руководство АПЛ примет решение о досрочном завершении сезона.

    Бернарду Силва
    Бернарду Силва

    На данный момент команда Юргена Клоппа занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 25 очков. Сезон АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    «Тут и говорить не о чем — "Ливерпуль" заслужил титул. С другой стороны, это очень печально, потому что они не смогут в полной мере насладиться этим моментом.

    У них не будет возможности отпраздновать победу со своими фанатами. Ситуация непростая.

    Впрочем, я повторюсь и скажу, что "Ливерпуль" должен стать чемпионом», — цитирует Силву Bleacher Report. 0

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