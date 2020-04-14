Хавбек «Ман Сити»: Тут и говорить не о чем — «Ливерпуль» заслужил титул

Полузащитник «Манчестер Сити»заявил, что чемпионский титул должен достаться «Ливерпулю», даже если руководство АПЛ примет решение о досрочном завершении сезона.

На данный момент команда Юргена Клоппа занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 25 очков. Сезон АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Тут и говорить не о чем — "Ливерпуль" заслужил титул. С другой стороны, это очень печально, потому что они не смогут в полной мере насладиться этим моментом.

У них не будет возможности отпраздновать победу со своими фанатами. Ситуация непростая.

Впрочем, я повторюсь и скажу, что "Ливерпуль" должен стать чемпионом», — цитирует Силву Bleacher Report. 0