КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» более 26 глобальных спонсоровПочему «МЮ» лучше многих выйдет из кризиса
  • 08:20
    • В ФИФА не ждут матчей сборных в этом году
  • 08:04
    • «Реал» рассматривает вариант с трансфером Мане
  • 07:16
    • СМИ: Еврокубки доиграют без зрителей в формате одной игры
  • 01:31
    • «Барса» подаст в суд на бывшего вице-президента за клевету о коррупции
  • 00:58
    • Черданцев: Идея с платным показом футбола не для России
    Все новости спорта

    В ФИФА не ждут матчей сборных в этом году

    Футбол ФИФА
    Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни поделился мнением о вероятных сроках возобновления международных матчей, который были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

    В ФИФА не ждут матчей сборных в этом году
    В ФИФА не ждут матчей сборных в этом году

    «В этом вопросе главной проблемой вижу необходимость международных поездок. Приоритет — национальный футбол. Сентябрь все еще находится в планах, но не уверен, что этот вариант имеет большие шансы с учетом общей обстановки.

    Очень сомневаюсь, что первый матч будет с болельщиками. Это огромный риск. Не сомневаюсь, что с мартовским окном в 2021 году будет все в порядке. Сейчас надо решить вопрос с национальными лигами», — приводит слова Монтальяни AP.

    Ранее на следующий год были перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки, а также матчи национальных команд, запланированные на март и июль 2020 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сможет ли ФИФА вытащить футбол из коронавирусной ямы?
  • 09/04/2020 в 13:06
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус Манагуа» — «Окоталь»
  • 2.15
  • Послезавтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус Манагуа» поднимется в шестерку?
  • «Ювентус Манагуа» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Одержит ли «Ферретти» четвертую победу подряд?
  • «Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Как пройдет первый матч плей-офф чемпионата Тайваня по баскетболу?
  • Ординар дня 14 апреля. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Роналдиньо Футбол Раньше тащили без Месси. О матче «Барсы» против «Арсенала» в финале ЛЧ 2005/06О финальном поединке Лиги чемпионов сезона 2005/06 между «Барсой» и «Арсеналом» Вчера в 16:580
  • 07:48
    • Бой Яна и Мораеса перенесли из Казахстана на частный остров
  • 07:00
    • Шарапова проиграла Сабатини в финале виртуального US Open
  • 07:33
    • Балотелли: Я был бы очень счастлив в «Наполи»
    Ромелу Лукаку Футбол Лукаку, Жезус и еще четыре самых недооцененных футболистаЯркие футболисты, которые остаются в тени главных звезд мирового футбола Вчера в 13:000
  • Экспресс дня

  • Как пройдет первый матч плей-офф чемпионата Тайваня по баскетболу?
  • 1.70
    •
  • 01:58
    • «Гран-при Франции» пройдет без зрителей
  • 01:51
    • Холанн решил остаться в «Боруссии» на следующий сезон
  • 01:19
    • Калиниченко: Сантос — одно из самых топовых приобретений «Зенита»
    Бен Ми Футбол Футболистов зря сделали козлами отпущения коронавирусаКолонка капитана участника АПЛ 12/04/2020 в 23:000
  • 19:40
    • СМИ: УЕФА дал согласие на завершение сезона в августе
  • 17:36
    • Футбольный сезон в Англии может возобновиться 6 июня
  • 17:18
    • «Спортинг» поборется за Жоау Мариу
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Ординар дня 14 апреля
  • Сегодня в 12:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ферретти — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие