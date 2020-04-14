В ФИФА не ждут матчей сборных в этом году

Вице-президент ФИФАподелился мнением о вероятных сроках возобновления международных матчей, который были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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«В этом вопросе главной проблемой вижу необходимость международных поездок. Приоритет — национальный футбол. Сентябрь все еще находится в планах, но не уверен, что этот вариант имеет большие шансы с учетом общей обстановки.

Очень сомневаюсь, что первый матч будет с болельщиками. Это огромный риск. Не сомневаюсь, что с мартовским окном в 2021 году будет все в порядке. Сейчас надо решить вопрос с национальными лигами», — приводит слова Монтальяни AP.

Ранее на следующий год были перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки, а также матчи национальных команд, запланированные на март и июль 2020 года. 0