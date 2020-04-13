Ходжсон: Сезон АПЛ необходимо завершить

Наставникзаявил о том, что АПЛ необходимо продолжить, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

«Все полностью согласны с тем, что нам необходимо завершить сезон. Мы не хотим искусственных способов решения вопросов о том, кто станет чемпионом, кто попадет в Лигу чемпионов, кто будет понижен и повышен в классе.

В идеале у наших игроков должно быть минимум три или четыре недели, чтобы подготовиться к первому матчу после возвращения, но я согласен, что на данном этапе нам, возможно, придется подождать», — приводит слова 72-летнего специалиста официальный сайт «стекольщиков».

Напомним, сезон Премьер-лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса до начала мая. 0