Экс-игрок сборной Италии заявил о победе над раком

Бывший футболист сборной Италиисообщил, что вылечился от онкологического заболевания после длительного курса химиотерапии.

Ранее стало известно, что экс-игрок «Ювентуса» и «Челси» лечится от рака поджелудочной железы.

«Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй — девять. Это был тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я.

Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить свое здоровье — значит, снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. В этом отношении мне очень повезло по сравнению со многими другими», — приводит слова 55-летнего Виалли Daily Mail. 0