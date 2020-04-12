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    Экс-игрок сборной Италии заявил о победе над раком

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    Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от онкологического заболевания после длительного курса химиотерапии.

    Джанлука Виалли
    Джанлука Виалли

    Ранее стало известно, что экс-игрок «Ювентуса» и «Челси» лечится от рака поджелудочной железы.

    «Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй — девять. Это был тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я.

    Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить свое здоровье — значит, снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. В этом отношении мне очень повезло по сравнению со многими другими», — приводит слова 55-летнего Виалли Daily Mail. 0

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