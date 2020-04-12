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    Далглиш выписан из больницы с коронавирусом

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    Знаменитый футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы. 10 апреля стало известно, что у 69-летнего шотландца был выявлен коронавирус.

    Кенни Далглиш
    Кенни Далглиш

    «Персонал больницы отлично справляется с работой. Нам повезло, что у нас есть такие врачи и медсестры. Желаю каждому из них всего наилучшего, они усердно работают, чтобы помочь нам пройти через это. Люди думают, что мое имя на что-то повлияло, но каждый пациент в больнице получает одинаковую помощь», — цитирует Далглиша The Metro.

    Ранее сообщалось, что вирус был обнаружен у Далглиша случайно, когда он посещал больницу по другому вопросу.

    Под руководством шотландского специалиста мерсисайдцы трижды становились чемпионами Англии (сезон-1985/1986, 1987/1988, 1989/1990). 0

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