Далглиш выписан из больницы с коронавирусом

Знаменитый футболист и тренервыписан из больницы. 10 апреля стало известно, что у 69-летнего шотландца был выявлен коронавирус.

«Персонал больницы отлично справляется с работой. Нам повезло, что у нас есть такие врачи и медсестры. Желаю каждому из них всего наилучшего, они усердно работают, чтобы помочь нам пройти через это. Люди думают, что мое имя на что-то повлияло, но каждый пациент в больнице получает одинаковую помощь», — цитирует Далглиша The Metro.

Ранее сообщалось, что вирус был обнаружен у Далглиша случайно, когда он посещал больницу по другому вопросу.

Под руководством шотландского специалиста мерсисайдцы трижды становились чемпионами Англии (сезон-1985/1986, 1987/1988, 1989/1990). 0