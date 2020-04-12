Акинфеев рассказал о поддержке формы во время карантина

Вратарь московского ЦСКАрассказал, как поддерживает форму во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

«Форму поддерживаю, коврик есть: упражнения на пресс, стабилизация. Плюс есть парк, народа мало, поэтому стараюсь бегать. Дома заниматься — адок, выхожу на улицу.

Без футбола очень тяжело, без других нагрузок, без тренажерного зала. Тренажеров дома нет, не задавался этой целью. Если бы был пухлым и толстым, то задумался бы. А я не хочу захламлять свой дом.

Будем надеяться, что коронавирус скоро закончится. Я понимаю людей, которым тяжело, особенно тем, кто живет в квартирах. Не представляю, как это. У меня была мечта построить загородный дом, поэтому я ее исполнил», — приводит слова Акинфеева клубная пресс-служба. 0