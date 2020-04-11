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    Игбун: «Динамо» идет шестым — именно тут мы и должны быть

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    Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал о том, как проходит его жизнь в режиме самоизоляции и отметил, что доволен выступлением команды в сезоне-2019/20.

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    «На мой взгляд, мы выступили неплохо. После поражения от "Спартака" дома смогли психологически восстановиться и одержать две важные победы.

    Сейчас мы на шестом месте и, считаю, именно тут и должны быть после неудачного старта. К сожалению, продолжить свою серию оказалось невозможным — из-за вируса все остановилось, и теперь мы ждем, когда ситуация нормализуется.

    Поддерживать форму сейчас трудно из-за того, что приходится сидеть дома. Поэтому спасибо клубу, что смогли организовать доставку велотренажеров и видео тренировки с тренером по физической подготовке.

    Благодаря этому мы можем держать себя в тонусе. Это максимум в данной ситуации, и тут "Динамо" сработало просто здорово. Тренировочный план хорош, и мы строго его соблюдаем. Остается верить в лучшее.

    Дома я делаю практически все то же самое, что и обычно. Я довольно домашний человек и вот уже три недели никуда не выхожу.

    Единственный раз, когда покинул четыре стены, это был тот самый случай, когда привезли велотренажер и мне надо было его забрать (смеется).

    Сидеть дома непросто, но нам нужно следовать всем правилам и рекомендациям. Надеюсь, скоро все разрешится, и мы вернемся в привычный ритм игр и тренировок», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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