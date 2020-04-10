Парфенов: Играть в футбол без зрителей — смертная тоска, но если надо — сыграем

Главный тренер «Урала»рассказал о том, как проводит время на карантине, а также поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ.

«В Екатеринбурге ограничений, связанных с пандемией, меньше. Соответственно, жить и работать там полегче, поэтому тренировочный процесс не остановлен.

Или поодиночке, или небольшими группами ребята — те, кто в городе — приезжают на стадион, работают с тренерами по физподготовке.

Я, конечно, и с футболистами регулярно на связи отсюда, из Москвы, и с тренерским штабом, и с администрацией. Находиться с командой просто нерационально: ничем никому помочь не смогу.

Все, кто уехал, получили рабочие задания, а у тех, кто остался, есть целых два тренера по "физике".

Иван Йовановски, наш македонский легионер, который никак не может улететь домой, и свой, россиянин.

Не все легионеры уехали и не очень успешно. У Димитрова пока не получается уехать. Бумаль остался, Годзюр не выбрался…

Мы же почти до упора тренировались, до 28 марта, а потом раз — и в один день воздух закрыли. Кто успел, тому, выходит, повезло.

Бикфалви, например, успел. Поляки — наполовину. Границу пересекли, но до сих пор в карантине сидят, до дома еще не добрались.

Лучшая польза для тренера, как и для игрока, — каждодневная практика, но сейчас выбор простой: или ты сидишь, весь такой несчастный, на диване и горюешь, или пытаешься найти в жизни новые смыслы и научиться пользоваться свободным временем, которого очень много.

Например, собирать, систематизировать, обрабатывать и анализировать информацию. У меня есть доступ к специализированным изданиям на иностранных языках — вот и занимаюсь переводами на досуге.

Своя команда тоже, конечно, не отпускает. Взять вопрос комплектования.

Понятно, что летний трансферный период будет, мягко говоря, необычным — коротким, жестким, очень интенсивным, с кучей непоняток, и это только самые общие представления о том, что нас ждет, чистая теория. А готовиться к нему нужно заранее…

Доиграть сезон однозначно надо, но, знаете, сидеть и ломать голову над схемами, с которыми, может быть, ты никогда в жизни не столкнешься, рановато и как-то глуповато, мне кажется.

Информации много, а ясности пока никакой, поэтому ты просто собираешь ее, где-то в уголке памяти складываешь, но в детали не вдаешься. Зачем обрекать себя на бессмысленные рассуждения?

Нужно иметь хоть какие-то ориентиры, а пока пузырь надувается, мы готовимся к любому разумному варианту.

Понятно, что играть в футбол без зрителей — смертная тоска, но если надо — сыграем. Через два третий — тоже не вопрос. Ну и так далее.

Главное, чтобы настало время конкретных предложений. Пока мы слышим лишь мнения, и это естественно: ситуация настолько неординарная, что сравнить не с чем.

Иногда мне кажется, что с учетом всех проблем по контрактам можно потерять даже два сезона», приводит слова Парфенова «Матч ТВ».

Напомним, что нынешний розыгрыш РПЛ приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса. 0