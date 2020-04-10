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    Экс-наставник «Валенсии» отказался возглавить «Милан»

    Футбол Трансферы Футбол Испании Валенсия Футбол Италии Милан
    Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино получил предложение от «Милана», сообщает gianlucadimarzio.com.

    Марселино
    Марселино

    Но как утверждает источник, 54-летний специалист отказался возглавить итальянский клуб.

    Ранее сообщалось, что «Милан» находится в поисках нового главного тренера для следующего сезона. Клуб ведет активные переговоры с Ральфом Рангником, однако тот может занять только одну должность — спортивного директора.

    Кроме того, в числе кандидатов у «Милана» находятся Унаи Эмери и Лучано Спаллетти.

    В настоящий момент Марселино находится без клуба. 11 сентября 2019 года он покинул «Валенсию» из-за ссоры с президентом Питером Лимом. 0

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