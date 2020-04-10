Экс-наставник «Валенсии» отказался возглавить «Милан»

Бывший главный тренерполучил предложение от, сообщает gianlucadimarzio.com.

Но как утверждает источник, 54-летний специалист отказался возглавить итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что «Милан» находится в поисках нового главного тренера для следующего сезона. Клуб ведет активные переговоры с Ральфом Рангником, однако тот может занять только одну должность — спортивного директора.

Кроме того, в числе кандидатов у «Милана» находятся Унаи Эмери и Лучано Спаллетти.

В настоящий момент Марселино находится без клуба. 11 сентября 2019 года он покинул «Валенсию» из-за ссоры с президентом Питером Лимом. 0