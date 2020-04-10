Глава НОК Италии: Никаких тренировок как минимум до 27 апреля

Президент Национального олимпийского комитета Италииобъявил о том, что запрет на проведение тренировочных занятий на всей территории страны будет продлен как минимум до 27 апреля.

«Я постоянно общаясь министром спорта синьором Спадафорой. В данный момент правительство собирается продлить запрет на проведение тренировок. На какой срок? Как минимум до 27 апреля. Или даже до 1 мая.

Что касается определение победителя чемпионата в случае отмены футбольного сезона, от меня этот вопрос никак не зависит.

Конечно же, у меня есть свое собственное мнение по этому поводу, однако я не хочу наносить ущерб, оглашая его, поскольку не в моих полномочиях принимать такие решения», — цитирует Малаго Football Italia.

Чемпионат Италии был приостановлен после 26 неполных туров. «Ювентус» лидирует в турнире на одно очко, опережая «Лацио». 0