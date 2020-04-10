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    Гетце сменил агента и намерен покинуть «Боруссию» Д

    Футбол Трансферы Футбол Германии Боруссия Д
    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце сообщил о решении начать сотрудничество с агентом Резой Фазели.

    Марио Гетце
    Марио Гетце

    Летом у него истекает контракт со «шмелями». 27-летний немец не намерен продлевать соглашение.

    «После тщательных рассуждений я решил внести изменение в планирование своей карьеры. Я сознательно потратил время, обдумывая этот шаг. Принято важное решение для моей карьеры. С нетерпением жду сотрудничества с Резой Фазели и его агентством International Soccer Management (ISM), чья профессиональная компетентность меня полностью убедила.

    Касательно моей дальнейшей спортивной карьеры, то в этом вопросе ясность может появиться тогда, когда мир снова вернется к нормальному состоянию», — цитирует Гетце Bild. 0

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