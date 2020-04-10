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    Головин может перейти в европейский топ в любой момент, уверен Слуцкий

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о европейских перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.

    Александр Головин
    Александр Головин

    Ранее Головин был признан самым прогрессирующим игроком в чемпионате Франции.

    «Головин может перейти в большой европейский топ в любой момент.

    Учитывая, что "Монако" начал подниматься, и он там самый прогрессирующий игрок, стабильно играет, один из ведущих игроков в клубе, то летним трансферным окном, если оно будет нормальным, уже можно было бы пользоваться для перехода.

    С ним сейчас можно говорить на любую тему. Он очень прибавил в плане и коммуникационном, и тем, которые его интересуют.

    Обсуждаем какие-то сериалы, текущие моменты. Он мне рассказывает, как в этот Counter-Strike играть, потому что, когда я с ним разговариваю, все время параллельно звук клавиш слышу.

    Но основная часть — это футбол. Как правило, я смотрю его матчи, и после мы созваниваемся. Я делюсь своими впечатлениями, он говорит, какая была установка.

    Думаю, он ближе к французской лиге, потому что легче наблюдать его. И ПСЖ настолько доминирует на французском рынке, поэтому, если они захотят, они просто смогут быстрее этот трансфер произвести.

    Кстати, вот тебе инсайд. В последний раз, когда мы разговаривали, он сказал, что не хочет переходить в команды, которые не ставят перед собой серьезных турнирных задач.

    То есть просто перейти в условно клуб АПЛ ему было бы неинтересно. Это точно будет клуб, который в своей лиге борется за самые высокие места», — рассказал Слуцкий в интервью блогеру Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».

    В этом сезоне Головин провел за «Монако» 25 матчей в Лиге 1, забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. 0

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