Федотов рассказал о тренировках «Сочи» в режиме карантина

Главный тренер «Сочи»рассказал, как футболисты команды тренируются дома в режиме карантина из-за пандемии коронавируса.

«Пока ограничения не сняли, занимаемся в индивидуальном режиме в своих домах, квартирах. Тренер по физической подготовке под нашим руководством этот вопрос контролирует. Работаем больше на доверии.

Большинство игроков остались в Сочи. Клуб сделал все, что смог: выделили беговые дорожки, велосипеды, чтобы ребята могли поддерживать функциональное состояние, не уйти в минус.

То, что у нас было на базе, раздали игрокам. Некоторые ребята что-то приобретают самостоятельно, но что-то получили с базы. Все, что было подъемное, так сказать, распределили должным образом.

Накануне попалась статья одного спортивного американского ученого про то, что эффективность такой работы дома оценивается в 10%. Футбол — это многообразная по энергетическому обеспечению работа.

В условиях квартиры ставится задача — не потерять. Но объем беговой работы при этом должен быть хороший», — сказал Федотов «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство «Сочи» договорилось с игроками о снижении апрельской зарплаты в два раза из-за паузы в чемпионате России. 0