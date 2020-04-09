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    «Ювентус» летом хочет продать Пьянича

    Футбол Трансферы Футбол Италии Ювентус
    «Ювентус» летом хочет продать полузащитника Миралема Пьянича, сообщает il Bianconero.

    Миралем Пьянич
    Миралем Пьянич

    Согласие на трансфер уже дал наставник «бьянконери» Маурицио Сарри, который готов закрыть позицию в центре поля Родриго Бентанкуром.

    Отмечается, что потенциальная трансферная стоимость 30-летнего боснийца составит 60 миллионов евро. Продажу хавбека боссы клуба рассматривают в качестве решения финансовых проблем, которые возникли из-за кризиса.

    В текущем сезоне Пьянич провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. 0

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