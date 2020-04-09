«Ювентус» летом хочет продать Пьянича

летом хочет продать полузащитника, сообщает il Bianconero.

Согласие на трансфер уже дал наставник «бьянконери» Маурицио Сарри, который готов закрыть позицию в центре поля Родриго Бентанкуром.

Отмечается, что потенциальная трансферная стоимость 30-летнего боснийца составит 60 миллионов евро. Продажу хавбека боссы клуба рассматривают в качестве решения финансовых проблем, которые возникли из-за кризиса.

В текущем сезоне Пьянич провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. 0