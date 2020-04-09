Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении поправок в правила игры, которые вступят в силу с сезона-2020/21.

IFAB внес поправки в правила офсайда и игры рукой theifab.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

В частности, теперь граница при определении игры рукой будет проходить по линии подмышки, а случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением только в том случае, если касание произошло «сразу» перед голом или голевым моментом.

Уточнен пункт о работе ВАР: в правилах прояснили, что видеоассистенты арбитра могут давать главному судье советы о решении, но окончательный вердикт остается за ним.

Произошла корректировка правила офсайда. Теперь, если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды более не считается находящимся в офсайде. 0