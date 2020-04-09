Фетисов: В России полупустые стадионы и большие зарплаты. Есть смысл задуматься об этом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодеживысказался о больших зарплатах в российском футболе и назвал некорректным сравнение доходов спортсменов и врачей.

«Есть много людей, которые зарабатывают больше, чем врачи, и несут не такую пользу. Век спортсмена всегда длинный. Это же бизнес. Они зарабатывают, все, что зарабатывают, — делят.

Это если говорить о профессиональных лигах. В нашей ситуации немного другая история: полупустые стадионы и большие зарплаты на уровне мировых, мне кажется, это не совсем по стандартам, которые в мире существуют.

То есть делить надо то, что ты заработал. Да, мне кажется, есть смысл об этом задуматься, проговорить и принять решение.

Но сравнивать футболистов с врачами, наверное, не совсем правильно. Больше, чем врачи, зарабатывают представители многих профессий.

Если бы не было коронавируса, они бы еще больше зарабатывали? Еще меньше бы у нас врачи получали? Это же политика не футболистов, а людей, которые эту политику проводят, и государств, которые как раз упустили возможность.

Это не только нас касается, во всем мире такая история. Мир будет другой по-любому после того, как мы переживем эту беду.

Точно знаю, что приоритеты будут расставляться в правильном порядке, конфликты всякие надуманные, никому не нужные, мелкие и большие должны уйти на второй, третий план.

Затронет ли это новое развитие общества спортсменов — посмотрим. Делать крайними спортсменов и не понять, что был некий системный сбой, и он не сегодняшнего дня.

Да, мы обязаны будем пересмотреть политику развития общества в целом», — цитирует Фетисова «Говорит Москва». 0