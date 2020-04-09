УЕФА может сократить количество хозяев Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с сокращением количества городов-хозяев, сообщает Daily Mail.

По информации источника, федерации футбола Испании и Италии выразили сомнения в своей готовности провести турнир, учитывая огромное количество смертей из-за COVID-19 и потери для экономики. Также проблемой могут стать накладки в расписании, поскольку многие стадионы уже имели запланированные на лето 2021 события.

Напомним, чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Евро-2020 должен был состояться в следующих городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Амстердам. 0