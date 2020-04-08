«Реал» не намерен возвращать Роналду

Мадридскийне планирует возвращать форварда «Ювентуса»

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что руководство «Ювентуса» думает о продаже Роналду.

Во время экономического кризиса «бьянконери» не готовы платить португальскому нападающему 31 миллион евро в год. Утверждалось, что главным претендентом на игрока является «Реал».

Однако, идея о возвращении португальца не вписывается в спортивную политику мадридского клуба, отмечает As со ссылкой на источник в руководстве «Реала».

Президент «сливочных» Флорентино Перес ценит Роналду за его вклад в историю команды, но «его время уже прошло, и спортивные задачи стоят другие», цитирует издание источник.

Напомним, что Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Роналду провёл 22 матча, отметившись 21 забитым мячом и 3 голевыми передачами. 0