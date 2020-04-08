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    «Реал» не намерен возвращать Роналду

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    Мадридский «Реал» не планирует возвращать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что руководство «Ювентуса» думает о продаже Роналду.

    Во время экономического кризиса «бьянконери» не готовы платить португальскому нападающему 31 миллион евро в год. Утверждалось, что главным претендентом на игрока является «Реал».

    Однако, идея о возвращении португальца не вписывается в спортивную политику мадридского клуба, отмечает As со ссылкой на источник в руководстве «Реала».

    Президент «сливочных» Флорентино Перес ценит Роналду за его вклад в историю команды, но «его время уже прошло, и спортивные задачи стоят другие», цитирует издание источник.

    Напомним, что Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро.

    В текущем сезоне Серии А Роналду провёл 22 матча, отметившись 21 забитым мячом и 3 голевыми передачами. 0

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