Смолов еще не до конца адаптировался к новому сезону, считает Нолито

Нападающий «Севильи»оценил выступления форварда «Сельты»в чемпионате Испании.

«Федор — сильный форвард, который давно на слуху у любителей футбола, успешно выступал за сборную. Он сразу стал помогать "Сельте" набирать очки, команда выбралась из зоны вылета.

Возможно, он еще не до конца адаптировался к новому сезону и не показал всего, на что способен.

Все относительно, у каждого игрока свой путь. Возможно, раньше у него не было предложений, которые бы устроили его со всех сторон.

Знаю, что другой ваш игрок — Александр Головин — рано уехал в Европу и сейчас выступает за "Монако".

Он очень впечатлил меня на чемпионате мира — 2018, и думаю, он вполне может стать игроком экстра-класса, который будет выступать за команды, борющиеся за победу в Лиге чемпионов.

В Москве мы были с "Севильей" и тогда крупно уступили "Спартаку" (1:5). Правда, по итогам группового этапа мы оказались выше москвичей.

Тогда мне особо не удалось познакомиться с городом, поэтому целостного представления о вашей столице у меня нет. Зато очень хорошо помню Краснодар. Какой там потрясающий стадион.

Очень уютный, современный, с великолепным газоном. Один из лучших в мире. Так что, пожалуй, стадион "Краснодара" и есть мое главное воспоминание о России», — сказал Нолито «Известиям».

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате Испании шесть матчей и забил один мяч. 0