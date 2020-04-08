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    Смолов еще не до конца адаптировался к новому сезону, считает Нолито

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    Нападающий «Севильи» Нолито оценил выступления форварда «Сельты» Федора Смолова в чемпионате Испании.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Федор — сильный форвард, который давно на слуху у любителей футбола, успешно выступал за сборную. Он сразу стал помогать "Сельте" набирать очки, команда выбралась из зоны вылета.

    Возможно, он еще не до конца адаптировался к новому сезону и не показал всего, на что способен.

    Все относительно, у каждого игрока свой путь. Возможно, раньше у него не было предложений, которые бы устроили его со всех сторон.

    Знаю, что другой ваш игрок — Александр Головин — рано уехал в Европу и сейчас выступает за "Монако".

    Он очень впечатлил меня на чемпионате мира — 2018, и думаю, он вполне может стать игроком экстра-класса, который будет выступать за команды, борющиеся за победу в Лиге чемпионов.

    В Москве мы были с "Севильей" и тогда крупно уступили "Спартаку" (1:5). Правда, по итогам группового этапа мы оказались выше москвичей.

    Тогда мне особо не удалось познакомиться с городом, поэтому целостного представления о вашей столице у меня нет. Зато очень хорошо помню Краснодар. Какой там потрясающий стадион.

    Очень уютный, современный, с великолепным газоном. Один из лучших в мире. Так что, пожалуй, стадион "Краснодара" и есть мое главное воспоминание о России», — сказал Нолито «Известиям».

    Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате Испании шесть матчей и забил один мяч. 0

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