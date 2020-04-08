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    Бартомеу намерен устроить чистку в «Барселоне»

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    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу хочет избавиться от части сотрудников клуба, которые не поддерживают его методы работы, утверждает Marca.

    Хосеп Мария Бартомеу
    Хосеп Мария Бартомеу

    По данным источника, Бартомеу попросил нелояльных к нему руководителей уйти в отставку. Прежде всего фунционер хочет, чтобы свой пост покинул вице-президент Эмили Руссо, который был назначен на эту должность в январе 2020 года.

    Ранее появилась информация, что «Барселона» заключила соглашение с компанией I3 Ventures, которая занималась защитой репутации Бартомеу, а также критиковала Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков, в социальных сетях. Руководителем этой компании является правая рука Бартомеу Жауме Масферрер.

    Впрочем, президент «Барселоны» опроверг обвинения в свой адрес. 0

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