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    Сульшер о снижении зарплат: Считаю несправедливым предъявлять претензии игрокам

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался касательно критики футболистов и снижении зарплат.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Легко винить во всём футбол. Я считаю несправедливым предъявлять претензии игрокам. Они выполняют свою работу и делают многое, чтобы помочь в сложившейся ситуации.

    Многие совершают ошибки, и именно так мы учимся. Сейчас речь идёт о принятии лучших решений, чтобы помочь Ассоциации здравоохранения. Важно, чтобы каждый клуб делал то, что считает правильным в сложившейся ситуации. Мы все хорошие люди. Я уверен, что все мы хотим, чтобы всё это закончилось как можно скорее», — приводит слова норвежца Sky Sports. 0

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