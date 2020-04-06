Семин: Со мной никаких разговоров о понижении зарплаты не было

Главный тренер московскогозаявил, что руководство клуба не обсуждало с ним вопрос понижения зарплаты из-за пандемии коронавируса.

«Со мной и с тренерским штабом никаких разговоров о понижении зарплаты не было. Это все, что я могу сказать по этому поводу», — цитирует специалист «СЭ».

Ранее появилась информация, что руководство «Локомотива» не может договориться с игроками о сокращении зарплаты на время паузы в чемпионате России.

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Напомним, что все российские футбольные соревнования приостановлены до 31 мая в связи с пандемией коронавируса. Некоторые клубы, в частности московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», договорились с футболистами о понижении зарплат на время внесоревновательного периода..VrezNews1 /football/2020/04/06/loko/ 0