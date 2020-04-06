Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой

Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство, сообщает Le Parisien.

По данным издания, 60-летний специалист оставил предсмертную записку, в которой рассказал о связи своего решения с заболеванием. Он работал в клубе более 20 лет.

«Нет слов, я ошеломлен, повержен этой новостью. Пандемия затрагивает Реймс, это знаковая личность, великий профессионал, который оставил нас. Он профессиональный и самоотверженный доктор.

Он и мой личный доктор, и сегодня все мои мысли с ним. Это драма, которая поражает нас», — сказал президент «Реймса» Жан-Пьер Кайо в комментарии официальному сайту. 0