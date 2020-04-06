Федотов: Досрочное завершение сезона «Сочи» выгодно, но мы бы хотели доиграть

Главный тренерпрокомментировал возможность досрочного завершения чемпионата России.

«Получается, и я лично, и наш клуб заинтересованы в досрочном завершении сезона. Но пользоваться подобными обстоятельствами ради собственной выгоды нам бы не хотелось — мы все за то, чтобы доиграть чемпионат и добиться положительного результата по итогам 30 туров, а не 22. К сожалению, здесь всё далеко не от нас зависит.

Все знают об амбициях руководства клуба, которое нацелено на достижение очень высоких результатов. И мои ожидания не разошлись с реальностью — все футболисты с самого начала показали готовность работать на достижение результата.

А тренерскому штабу надо было их убедить, что предложенные нами принципы работы помогут всего этого достигнуть. И я благодарен всем до единого футболистам за то, что они стали нам опорой, и в каждой тренировке и игре делали всё, что могут», — цитируют Федотова «Известия». 0