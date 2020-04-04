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    Арустамян: В «Спартаке» недовольны Шюррле, его точно не продлят

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    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказал мнение о будущем хавбека дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в «Спартаке».

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    «Мне кажется, "Спартак" точно не продлит Шюррле. Тут точно можно сказать, что красно-белые им недовольны.

    Он играет плохо, если вообще играет. Наверняка он и его агент ищут какие-то варианты в Германии.

    Я читал, что Шюррле — специфический по характеру человек. Например, он вегетарианец. Это нормально, ничего не имею против, просто для футболиста странно.

    Он даже говорил, что планирует завершить карьеру летом. То есть он не планирует долго играть в футбол», — сказал Арустамян в эфире программы «Все на Матч!».

    Ранее сообщалось, что «Боруссия» предложила игрока «Бешикташу», так как осведомлена о нежелании «Спартака» выкупать немца. 0

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