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    «Бавария» продлила контракт с главным тренером

    Футбол Футбол Германии Бавария
    «Бавария» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    Новое соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.

    Флик возглавил «Баварию» в ноябре прошлого года после отставки Нико Ковача, в тренерский штаб которого он входил.

    Под руководством Флика «Бавария» одержала 18 побед в 22 матчах, трижды уступила и однажды сыграла вничью. После 25 туров мюнхенцы занимают первое место в таблице Бундеслиги, на четыре очка опережая «Боруссию» из Дортмунда. Чемпионат Германии, как и ряд других европейских турниров, приостановлен из-за пандемии коронавируса. 0

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