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    Евсеев: Верю, что сезон будет доигран, скучаю по футболу

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отметил, что чемпионат России будет обязательно возобновлен, но обязательно нужно подождать.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    Проведение матчей российского национального чемпионата было приостановлено до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

    «Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет.

    Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу. Просто надо подождать!», — написал Евсеев в своем инстаграме.

    «Уфа» после 22 туров занимает 9-е место в чемпионате страны.

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