Игроки немецкого, находившиеся на карантине последние две недели, возобновили тренировки на поле, сообщает Bild.

Как отмечается, игроки на занятиях находились на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Команда собралась на базе в Гельзенкирхене. Игроков поделили на пары, каждая из которых соблюдала дистанцию.

Бундеслига, как и другие крупные спортивные соревнования, приостановлена из-за пандемии коронавируса. Возможная дата возобновления первенства — 30 апреля.

Schalke players return to training while maintaining social distancing in pairs pic.twitter.com/dYdGjN0M4b