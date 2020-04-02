может отменить розыгрыш Суперкубка в этом году, сообщает Mirror.

УЕФА может отменить матч за Суперкубок в этом году globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Ранее сайт организации сообщал, что игра должна была состояться в Португалии в Порту, однако все упоминания о турнире были удалены.

Также накануне были перенесены на неопределенное время игры Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также УЕФА попросил лиги доиграть чемпионаты до начала августа.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА проводится каждый год перед стартом нового сезона между победителями ЛЧ и ЛЕ. В этом году он был запланирован на 12 августа. 0